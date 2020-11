Julia GUERIN

Expert en business development sur 25 pays dans l'univers beauté, mode et luxe (L'Oréal, Yves Rocher, Yves Saint Laurent Beauté, Chantelle). Résultats - CA +35%.



Profil international - trilingue français-anglais-russe avec un bon niveau en espagnol, expérience sur 25 pays européens.



Projet de business development pour Yves Saint Laurent Beauté en Ukraine considéré comme une "success story" en Comité de Direction.



Double expertise dans les fonctions commerciales et marketing et en tant que consultante en organisation et management.



Principales compétences :

- business development,

- élaboration et mise en oeuvre des stratégies de développement des marques (business plan, stratégie commerciale et marketing, budget, tarifs, forecasts),

- ouverture de nouveaux pays (Russie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, etc),

- élaboration et mise en place de partenariats win-win innovants,

- gestion de projets à dimensions internationale,

- gestion et management des équipes multiculturelles,

- pilotage d'un centre de profit et reporting (P&L, KPI),

- marketing stratégique et opérationnel.



Contact - juliakound@yahoo.fr



Mes compétences :

Commerce international

International

Export

Business development

Marketing

Russie CEI Europe de l'Est

Management des équipes multiculturelles

Strategie commerciale et marketing

Produits Premium

Luxe

Mode

Cosmétique

Parfums

Beauté

Gestion du P&L

Négociation commerciale

Maquillage

Responsable zone export

Haut de gamme

Area Manager

Conseil

Trade marketing