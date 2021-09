Juliane HARAN

Je suis titulaire d'un BTS Comptabilité et Gestion effectué au Lycée Jacques Prévert à Taverny. Je souhaiterai acquérir de l'expérience, au sein de votre entreprise ou de votre cabinet comptable, mais aussi apporter mes compétences acquises lors de mes stages.



Durant les différents stages effectués en BTS comptabilité et Gestion ainsi qu'en Bac Pro Gestion-Administration, jai eu pour mission différentes tâches administratives et comptables. J'ai particulièrement apprécié celles concernant la gestion (facturation, saisie et remises de chèques, inventaire et chiffrage du stock). Jai pu aussi collaborer avec la comptable pour effectuer des saisies comptables, des relances clients.



Dans les missions qui me seront confiées, je désire m'investir et mettre mes qualités de rigueur, d'autonomie, d'organisation ainsi que ma discrétion à la disposition de votre entreprise.



Mes compétences :

Siècles

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Ciel: Notion

Microsoft Excel

Winsav: Notion

Microsoft Office

Ilogisigns

Ciel Compta

Sage Accounting Software 50C

Sage 100

OpenOffice

Ciel Gestion commerciale

Sifac

Ametys

K-SUP