Julie BOHIC

Actuellement Assistante Comptable au sein de la société Newclip Technics,



Mes tâches :



Suivi fournisseurs :

- De l'enregistrement comptable de la facture au paiement de celle ci

Suivi client :

- Relances de factures clients France + International

- Comptabilisation mensuelle des factures de vente

Suivi banque :

- Rapprochement bancaire quotidien (Banques en € et $)

Fiscal :

- Saisie de la Déclaration d'Echange de Biens

- Saisie de la Déclaration Européenne de Services

- Saisie et enregistrement comptable de la Déclaration de TVA

Social :

- Saisie des variables de paie

- Saisie de la Déclaration URSSAF, caisse de Retraite et Mutuelle/Prévoyance

- Enregistrement des Notes de Frais commerciaux