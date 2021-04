Julie BOUNIOL

De profil polyvalent, je suis attirée depuis toujours par tout ce qui a trait avec l'architecture & l'agencement, le merchandising visuel, le graphisme, l'illustration, la peinture



Aujourd'hui, je suis toute oui à une opportunité concrète d'emploi en rapport avec ces secteurs.



# Mon côté peintre : mes tableaux en ligne sur https://juligne.jimdo.com/

J'aime tout ce qui est manuel, j'aime toucher à tout ce qui me passe par la tête : les différentes techniques de dessin, la peinture, le collage, le pliage, la céramique

Autodidacte je décide de prendre mes pinceaux en 2013, pour peindre : des portraits et des corps féminins à l'acrylique et des enfants à l'aquarelle.



# Mon côté décorateur : mon savoir faire en ligne sur https://julatmosphere.jimdo.com/

En déco, ce qui me passionne c'est l'art de relooker, réaménager ou encore réagencer des intérieurs. C'est donc pour moi un moyen d'exprimer ma créativité, je la considère comme une manière de vivre en harmonie avec ce qui m'entoure...Pour moi, un espace se doit d'allier le pratique et l'esthétique.

Pour ça, je manie la lumière, les formes, les couleurs et les matières, j'aime jouer aussi sur les teintes, les styles et les compositions pour élaborer et agencer les volumes d'un espace, jusqu'à la mise en scène des objets qui vont faire la qualité, la cohérence et le plaisir d'habiter un espace accordé.



Je suis toujours à l'affût de bonnes idées chez les amis, dans les livres et les magasines, à la télévision, sur internet ou encore sur tout ce que je vois autour de moi et qui m'inspire.



Si seulement j'avais autant de temps que d'idées !



# Mes compétences :

Mise en scène de vitrines et des podiums

Agencement de l'espace de vente / stand

Mise en place des produit/signalétique/éclairage

Accessoirisation des ambiances des collections

Création d'ambiances

Constitution d'un book de préconisation

Élaboration des concepts de présentation

Gestion de projet (étude de faisabilité, devis...

Étiquetage des marchandises

Étalagiste

Décoration

Communication visuelle

Merchandiser

Ameublement

Architecture

Mode

Peinture acrylique

Peinture aquarelle