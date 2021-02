Julie BRACHET

Ayant fait un M2 droit de l'immobilier et de la construction à l'iup de Narbonne, je suis actuellement chargée d'opération en maîtrise d'ouvrage publique.

Je m'intéresse aux domaines de l'expertise immobilière, de l'assurance, ou des transactions immobilières de toutes sortes.

J'ai acquis une bonne expérience du terrain en m'occupant des dossiers d'assurance construction et de la gestion des sinistres. En outre, j'ai pu affiner mon raisonnement et mes connaissances par une gestion de Sci et les montages d'opérations.



Mes compétences :

Assurance

Assurance construction

Baux

Construction

Copropriété

Droit

Droit de la copropriete

Droit des baux

Droit immobilier

Immobilier

juriste

Transactions immobilieres