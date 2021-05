Passionnée par le design, le digital et l'humain, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers le métier d'UX/UI designer.



Depuis plus de 10 ans, je travaille en étroite collaboration avec des product owners et des équipes techniques dans différents univers (santé, artisanat, bien-être, etc) afin de concevoir des produits innovants et accessibles centrés sur l'humain.



Specialités :

- UX/UI

- Création d'identité graphique et charte

- Design de site (responsive et application)

- Plaquettes de documentation



Mon portfolio : https://julie-coutant.github.io/portfolio/