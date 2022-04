Julie DUWAT

Actuellement étudiante à SKEMA Business School en double diplôme CCA (Comptabilité, Audit, Contrôle de Gestion), je suis à la recherche d’un stage dans le secteur bancaire dans le cadre de mon année de césure.



Rigueur, détermination et organisation sont des termes qui me définissent. Je cherche donc un milieu stimulant où je pourrais développer mes compétences et perfectionner mes méthodes de travail acquises au cours de mon double diplôme.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information.









Currently student at SKEMA Business School in dual degree CCA (management control, audit, accounting), I am looking for a gap year internship in the banking sector.



I am an organized, rigorous and determined person. I am looking for an inspiring place to develop my skills and enhance my working methods acquired during my dual degree.



Feel free to contact me for any further information.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office