Julie FAURE-LAURENT

Diplômée en master Ecologie-Éthologie et ayant suivi une formation de BTS Agricole par correspondance, j'occupe actuellement un poste de chargée de mission au sein du SICALA de Tence (Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents).

Je suis en charge de l'animation du Contrat Territorial du Haut-Lignon : ce contrat a pour objectif l'amélioration de la qualité du barrage de Lavalette situé en Haute-Loire et principale ressource en eau potable de la ville de Saint-Etienne et de plusieurs villes alti-ligériennes (400.000 personnes environ). Ces actions reposent principalement sur des problématiques agricoles, d'assainissements collectifs et d’améliorations des bords de cours d'eau sur le bassin versant du Haut-Lignon.





Mes compétences :

Agriculture

Développement rural

Dynamisme

Dynamisme & motivation

Environnement

Motivation