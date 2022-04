Julie GALLAIS

Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle perspective professionnelle me permettant d'avoir une évolution certaine.



Je suis animée par un sens relationnel et un sens du service qui me sont reconnus. J'apprécie de travailler en collaboration avec la force de vente terrain. Mettre mon organisation, ma capacité d'initiative et mon sens des priorités au service de la relation client est ma priorité quotidienne.



Je suis disponible des a présent sur la région Auvergne et reste ainsi à l'écoute de toute opportunité professionnelle.



Au plaisir de m'entretenir avec vous.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Back office

Import/Export

Appels d'offres

Service client

Administration des ventes

Techniques de vente