Julie GAUDOU

Au fil de mes expériences j'ai évolué sur différents postes et maîtrise aujourd'hui l'ensemble des techniques de communication et marketing.

J'ai évolué dans des petites structures mais également dans des grandes entreprises.

Je maîtrise l'ensemble des logiciels Microsoft (Pack Office), ainsi que Photoshop et l'écriture HTML.

Je travaille avec l'ensemble des sites de veille de marché à savoir BOAMP, Ted-Europa, Oséo et JOUE ainsi qu'avec les CRM Salesforce et Vertical Response. Je sait gérer un site internet et notamment l'écriture html.

Je parle couramment anglais et espagnol.