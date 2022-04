Julie GAZAGNES

Après une expérience de 6 ans en tant que Manager dans le secteur social, je suis aujourd'hui en formation à l'école supérieure de coaching de Lyon.

Je me forme au métier de coach professionnelle certifiée accompagné d'une spécialisation - formation en gestion du stress et C.N.V.



Je prévois de lancer mon activité professionnelle dès septembre 2017 alors n'hésitez pas à me contacter d'ici là pour toute demande.



A très bientôt !



Mes compétences :

Gestion de projet

Coaching

Formation professionnelle

Animation de réunions

Management