Julie GLATIGNY

Le tourisme et l’événementiel sont des activités qui m’ont toujours passionnée, que ce soit pour découvrir et/ou faire découvrir. J'aimerais en faire mon futur métier, informer, organiser, planifier, partager mes connaissances et mes compétences cultivées tout au long de mes précédentes expériences.



Curieuse et dynamique, je suis déterminée à tout mettre en œuvre pour réussir dans cette voie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Publisher

Amadeus

Photofiltre

Sphinx

Production tourisque

Marketing

Relations clients

Géographie touristique

PAO

Vente