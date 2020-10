En recherche d'opportunités dans la communication, pourquoi me choisir:



- Une passion pour les métiers de la communication depuis mon stage de 3ème,

- Un profil 360° : à l'aise aussi bien avec la stratégie de communication, le digital que l'événementiel,

- Une expérience diversifiée : agence de communication, collectivités ou encore grandes entreprises, rien ne me fait peur

- Une envie d'aller toujours plus loin

- Le sourire et la bienveillance sont mes maîtres mots