Titulaire d'une double compétence en droit et management, je suis à la recherche d'un contrat au sein d'un service juridique d'une entreprise tournée vers l'international en tant que juriste junior.



Juriste d'affaires spécialisée en droit des contrats, je sais travailler en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle. Je suis capable de conseiller tout type d'opérationnel grâce à une capacité d'écoute active et proactive. Je prodigue des conseils stratégiques adaptés aux exigences des clients internes et des entreprises.



Ma pratique du droit français et du droit anglais me permet d'être à l'aise dans un environnement international.



Mes compétences :

Veille juridique

Conseil juridique

Analyse juridique