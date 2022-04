Julie GUYONNET

Depuis Juillet 2015 je travaille au Siège de l'ADAPEI de la Haute Saône en tant que gestionaire de paie. J'ai eu une première expérience de quelques mois passée en tant que secrétaire comptable et gestionnaire de paie au sein de l’entreprise Daval Thermique Sanitaire et cela m’a permis de mettre en pratique les missions que doit remplir une secrétaire comptable et une gestionnaire de paie. J'ai aussi une expérience de plus de 8 ans dans le secrétariat au sein de l'Armée de l'air et de 4 mois dans un Cabinet Médical.



Pendant ces périodes, j'ai pu établir les bulletins de paie, les déclarations aux organismes sociaux ( DADS, DSN, URSSAF, Retraite),traiter les arrêts de travail, la comptabilité clients/fournisseurs, les rapprochements bancaires, les déclarations de TVA ainsi que l’enregistrement des congés payés et des heures supplémentaires ou des arrêts de travail. J'ai une bonne maîtrise de l'outil informatique et une pratique dans toutes les tâches de secrétariat, de gestion de rendez-vous, de planning, de classement, d'accueil physique et téléphonique des usagers.



On dit de moi que je suis une personne motivée, sérieuse, rigoureuse, discrète dans mon travail.



Mes compétences :

Secrétaire comptable

Paie