Julie HAOND

Grâce à mon expérience professionnelle, j’ai acquis une expérience certaine dans divers domaines, notamment dans le secrétariat et l’assistanat de direction ainsi que dans la gestion complète d’un back-office, faisant toujours preuve d’une grande disponibilité et d’organisation dans un environnement pluridisciplinaire.



J’ai développé mes capacités de rigueur et de réactivité durant plusieurs années, notamment au sein du Crédit Agricole, un cabinet de gestion de patrimoine ainsi que dans une entreprise industrielle internationale, en m’impliquant de façon permanente dans les missions qui m’ont été confiées pour atteindre les objectifs fixés



Mes compétences :

Microsoft Office Professional 2010

GanttProject

Hyperplanning

Pronote

Microsoft Office 2007/2003

O2S

Oracle

Adobe Photoshop

Assurance Vie

Gestion de patrimoine

Banque

Export