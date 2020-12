Julie HAUDRECHY

Diplômée en bac+3 marketing j'ai l'expérience du commerce depuis 7 ans ce qui me confère des qualités comme le sens du contact, le dynamisme, la communication, l'argumentation.



Aujourd'hui je souhaite revenir à un domaine que j'ai pratiqué en 2011 et 2014 à savoir la formation de différents publics. J'ai déjà plusieurs expériences à mon actif qui m'ont inculqué la pédagogie, les techniques d'animation de groupe et l'écoute.



Je suis disposée à recevoir toutes les propositions adéquates.



Mes compétences :

gestion comptabilité

Marketing opérationnel

Relation client

Secrétariat assistanat

Vente

Gestion

Marketing

Informatique