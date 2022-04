Julie HUBSCHER

Titulaire d'une Maîtrise de Sciences et Techniques en Génie Logistique et d'un Master Administration et Gestion des Entreprises, j'ai d'abord occupé un poste d'Assistante Logistique et Administrative au sein d'une entreprise du secteur médical qui conçoit, fabrique et commercialise de l'équipement de radiologie.



J'ai par la suite eu la chance de travailler à Toronto pour un distributeur de produits de beauté, où j'étais en charge de la gestion commerciale, résolument tournée vers la satisfaction totale du client.



Vivre et travailler au Canada a été une expérience unique et très enrichissante, expérience qui m'aura permis de découvrir la culture anglophone, et d'appréhender des modes de travail, d’organisation et de management différents.



Aujourd’hui de retour à Paris, je souhaite poursuivre mon projet professionnel au sein de la direction commerciale d’une entreprise de biens ou de services, ouverte sur l'international, et pour laquelle je pourrais mettre efficacement à contribution mes compétences commerciales et logistiques, ainsi qu’un goût certain du contact et une excellente capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Logistique

Administration des ventes

Merchandising

Informatique de gestion

Adaptation

Relationnel