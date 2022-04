Julie KAFANDO

Juriste de formation, je suis spécialisée dans la gestion de projets de développement.

Forte de 10 ans d'expérience dans le domaine de de la coopération internationale, j'ai exercé les fonctions de chef de service et chargée de projets au sein d'ambassades de France, de Plates-formes d'ONG, et dans une université.

Les problématiques de développement sont au cœur de mon parcours professionnel.

La prospection de nouveaux partenaires financiers constitue l'un de mes points forts.

L'atout majeur de mon parcours réside dans ma capacité à travailler avec des acteurs institutionnels et associatifs (plate-forme d' ONG).





Si vous souhaitez me contacter pour développer de nouveaux projets, je suis joignable à l'adresse suivante: juliekafando@yahoo.fr



Mes compétences :

Conception de projets

Évaluation de projets

Suivi-évaluation

Feasibility Studies

Budgets & Budgeting > Budget Management

Budgets & Budgeting

Diary Management

Employment Contracts

Reception Duties

Invitation to Tender

Data Collection

Report Writing

Audit

Insurance Claims > Claims Administration

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Databases

Corporate Law

Family Law

Human Resources

International Law