Julie KOCH

Dans le cadre de mes différentes fonctions, j'ai pu développer sur l'ensemble de mon portefeuille Achats, les compétences suivantes :

-­ Identification et planification des besoins internes,

- Analyse et validation de Cahiers des Charges,

-­ Définition de la stratégie Achats,

-­ Sourcing,

- Rédaction et lancement des appels d’offres,

-­ Dépouillement et analyse des offres des Soumissionnaires,

-­ Négociation commerciales,

-­ Rédaction des marchés,

-­ Suivi des contrats sur la durée du marché (budget, planning, litiges et pénalités),

-­ Mise en place d’indicateurs de suivi et reporting,



NB : Connaissance approfondie du Décret 2005-1742 du 30/12/2005 relatif aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (cf. Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005), et notamment aux Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).



Mes compétences :

Achats

Génie civil

Forage