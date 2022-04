Bonjour et bienvenue sur mon profil!



Motivée et dynamique, mon projet professionnel est d'obtenir un poste de contrôleur de gestion. Si mon profil vous intéresse je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Télécoms

Esprit d'équipe

Esprit de synthèse et d'analyse

Gestion

Microsoft Office

Business Objects