Julie LE HELLO

8 années d’expatriation en Slovaquie et aux Emirats Arabes Unis, j'ai divers expériences professionnelles acquises dans un contexte international et un environnement anglophone.

J'ai travaillé successivement chez Sky Europe à Bratislava, puis chez Air France-KLM à Abu Dhabi - sur des postes d’assistante très polyvalents.



Après mon congé parental, j'ai travaillé chez Microsoft France, au sein du Comité d'Entreprise, puis aide au développement d'une start-up dans le secteur du textile.



Aujourd'hui, nouvellement installée sur Bordeaux, je suis en recherche d'opportunités professionnelles en cohérence avec mon parcours riche, divers et varié.