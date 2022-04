Julie LE HOUEROU

Bonjour,



Mon objectif en étant sur Viadéo est de développer mon réseau professionnel. Je suis quelqu'un d'actif qui aime son travail. J'apprécie pouvoir mettre à profit mes compétences dans les postes que j'occupe et acquérir à chaque fois une nouvelle expérience riche.



Mes compétences :

Analyser les besoins et définir les objectifs

Conseiller et proposer les démarches

Relationnel avec le professionnelles

Evaluer régulièrement l'évolution des situations