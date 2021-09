Julie LE PEMP

Je suis dans le secteur du sanitaire et du social. J'ai eu plusieurs expériences, par des stages réalisés au cours de mon bac, de mon BTS et de ma Licence. J'ai découvert le milieu de la petite enfance, en crèche et en école primaire. Ainsi que celui de la personne âgée, en maison de retraite. J'ai pu avoir également une approche du domaine de l'administration, par un stage à la CARSAT (caisse de retraite), en CCAS, service à domicile et un emploi saisonnier au conseil départemental. Je mintéresse aujourd'hui aux ressources humaines, ce qui me dirige à réaliser mon stage de deuxième année de master Intervention et développement social dans le domaine des ressources humaines.