Julie LEMAINQUE

Dotée d'une formation initiale d'une école de commerce complétée par un master de management public et gestion des collectivités locales, mon parcours professionnel m'a fait découvrir et apprécier la fonction publique territoriale.



Mon intérêt pour la vie locale et mon sens des relations humaines m'ont permis d'appréhender les missions liées à l'aménagement du territoire notamment en dirigeant un bureau d'études puis de développer une vision stratégique d'une collectivité en intégrant la direction des ressources humaines en tant que chargée de mission RH à Saint-Maur-des-Fossés, puis DRH Adjointe à Sucy-en-Brie, DRH à Roissy-en-Brie et plus récemment RRH à Bonneuil-sur-Marne.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Formation

Formation professionnelle

Communication