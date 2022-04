Julie MACÉ

Mon parcours en Communication et Commercial m'a permis d'occuper différents postes tout en poursuivant mes études : Chargée du développement Commercial, Assistante et Chargée de Communication...



C'est pour continuer d’évoluer dans ce domaine qui me passionne que j'ai rejoint l'équipe de LGP Conseil !



Mon poste a deux dimensions qui correspondent à mon profil et mon parcours.



La 1ère est commerciale et mon rôle est de développer notre portefeuille clients, d'accompagner nos clients dans le choix de leurs formations ou des prestations de conseil, de fidéliser les entreprises et les organisations qui nous font confiance, de réaliser un suivi qualité de nos actions...



La 2ème est liée plus directement à la communication, je travaille sur des supports de présentation, des actions évènementielles, la mise à jour des réseaux sociaux, les relations publiques...



L'intérêt du poste, et c'est aussi une nécessité en tant que chargée de relation clientèle, c'est d'avoir la chance d'être en contact quotidien à la fois avec nos clients et nos partenaires mais aussi en support des consultants et des associés.







Mes compétences :

Graphisme PAO

Marketing

Relation presse

Commercial BtoB

E-reputation

Management opérationnel

Evénementiel/

Veille opérationnelle

Commercial

Communication

Community management

Management

Microsoft Office