Julie MALLARMÉ

J'ai obtenu mon diplôme de psychologie sociale : contextes, organisations, décisions de l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense en octobre 2012.

Mon cursus de cinq ans à l’Université m’a permis de développer une autonomie, une capacité d’adaptation, un sens du raisonnement et une vision spécifiques qui vous seront profitables.



Mon stage de fin d'étude dans le domaine de la prévention et de la réduction des risques m'a permis d'approfondir mon savoir sur les techniques d'entretien. Effectivement, j'ai dû en réaliser de nombreux, auprès d'un public très varié et parfois difficile pour donner des conseils de prévention/réduction des risques le plus approprié possible.

De plus, il m'a permis d'animer des groupes, auprès d'un public varié, allant de collégiens à des personnes cinquantenaires vivants dans une situation de grande précarité.

Durant ce stage, j'ai donc dû faire preuve d'une adaptation constante car le public changeait constamment.



D’autre part, j’ai pu acquérir des savoir-faire tels que des techniques de conduite d’entretiens individuels, d’enquêtes par questionnaires mais aussi l’élaboration de préconisations, de plans d’actions et d’interventions qui interviennent dans la conduite du changement mais aussi dans la prévention des risques psychosociaux.







Mes compétences :

Techniques de conduite d’entretiens individuels

Rédaction de synthèses et rapports divers

Elaboration de plans d’actions et intervention

Analyse pré- et post-campagne de prévention

Pack office

Powerpoint

Esprit de synthèse et d’interprétation

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Elaboration de préconisations

Organisée