Je recherche un poste d'agent d'accueil pour compléter mes compétences. Mon but est d'avoir un profil correspondant au marché du travail. Jai déjà réalisé quelques stages. Jai principalement travaillé dans les domaines suivants : l'industrie agro-alimentaire, l'industrie pharmaceutique et la santé. Je suis organisée, appliquée, minutieuse, discrète, bienveillante et à l'écoute.