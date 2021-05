Liberation des matières premières et produits intermédiaires.

Gestion du système documentaire.

Responsable des audits internes.

Responsable de la revue qualité produit.

Expédition des produits finis.

Suivi de la qualification des fournisseurs et prestataires.

Participation aux audits externes et aux inspections FDA et ANSM.



Mes compétences :

Assurance Qualité

Chimie analytique