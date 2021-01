Julie SILVA

Ingénieure en Biologie, je suis actuellement en poste chez Alma CG où je réalise principalement les missions Crédit Impôt Recherche pour l'ensemble de mon portefeuille client, ce qui me permet d'approfondir mes connaissances scientifiques.



Mes compétences sont les suivantes :

1/ TECHNIQUE :

- Culture cellulaire 2D

- Absorption cutanée via Cellule de Franz

- Techniques de préparation des échantillons et d’évaluation : extraction ARN, ADN et protéine, qPCR ; Western-blot ; HPLC

- Coupe au cryostat ; marquage histologique

- Expérimentation animale : perfusion de cœur isolé



2/ GÉNÉRALES :

- Gestion de projet scientifique (développement/analyse/financement)

- Management d’assistantes

- Qualité ISO 9001

- Informatique : outils bureautique (Pack office…), bibliographie (Pubmed, Sciendirect…)

- Bases de comptabilité



Mes compétences :

Crédit Impôt Recherche

Biotechnologie

Sciences de la vie

Santé

Innovation

Recherche

Finance

Compabilité

HPLC

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Culture cellulaire

Recherche clinique

Pharmacologie