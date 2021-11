Julie TAILLEBOIS

Je m'interesse aux nouveautées, j'aime la commu ication par l'image. Mon expérience et ma formation d'infographiste multimedia m'apportent des connaissances en marketing puis mes experiences en service à la clientèle mon appris l'empathie et une clareté de discour clientelèle. Enfin mon emploi dans l'emailing affute mes connaissances techniques.



Mes compétences :

Graphisme maitrise photoshop, illustrator

Html pour Email simple et responsive

Preparations et envois de campagnes d email

Relation prestataire et service à la clientèle

Montage de plaquette technique

Promotion évenementielle