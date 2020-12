Julie TAURAN

L’Afrique occupe une place privilégiée dans mon cœur, j'y suis née, y ai grandit, fait une partie de mes études et y ai travaillé pendant près de 23 ans.



Ces cultures, coutumes, cuisine, modes de vies, musique, géopolitiques ou quelques dialectes de cette région du monde sont pour moi familiers.



J'ai forgé ma personnalité dans le Respect, le Partage, le Sourire, la Tolérance, l'Ouverture d'Esprit, la Richesse Humaine et la Débrouille !

Ce sont de grandes forces aujourd'hui dans le contexte économique que nous traversons.



Mes études supérieures se sont orientées vers Sup de Co, enrichies d'un programme international ERASMUS (d'où mon diplôme aux États-Unis et en Espagne ponctué de stages dans de grosses multinationales).

J'ai gardé de cette expérience internationale une grande capacité d'adaptation, une culture générale très diversifiée et en ressors trilingue...



Pour des raisons personnelles et un gout prononcé du challenge, je me suis installée à Paris pendant 10 ans, y ai travaillé dans les TELECOMMUNICATIONS (FRANCE TELECOM / ALCATEL et LEVEL 3 COMMUNICATIONS) au sein de directions juridiques en tant que Contract Manager sur le déploiement de réseaux fibres-optiques, et ce jusqu'en 2001 date du crack de la bulle des stock-options !



A 27 ans j'ai souhaité me spécialiser avec une formation en Ressources Humaines au CNAM, en gestion du personnel.

Afin d'appuyer ces connaissances théoriques j'ai souhaité me construire une expérience de terrain dans la vente et le management de boutiques pour ouvrir à terme ma propre boutique, alliant ma bi-culture, mes diverses expériences et mes créations (bijoux, lampes et vêtements customisés).

C'est pourquoi j'ai été Responsable de boutique dans différentes enseignes (Créateurs / Grande distribution / Indépendants ...) afin d'en comprendre les mécanismes, la polyvalence et ne pas commettre les mêmes erreurs ...

Cela m'a permis de savoir que je me réalise pleinement au contact des clients, au travers d'échanges avec mes collaborateurs, par du transfert de compétences et des tâches commerciales, administratives, logistiques ou comptables non répétitives !



Je me suis installée plus près du soleil et de la mer voilà 5 ans ...

Suis maman depuis 4 ans.



De retour sur le marché du travail depuis presque 3 ans, j'ai intégré le groupe AGS Déménagement International, leader du secteur du transport et du déménagement international en tant que responsable du Service Qualité Import Export et Gestion des avaries, et depuis mi 2013, suis en poste à Marseille au support aux utilisateurs chez MGI (AP+) société propriétaire du logiciel info-logistique qu'utilisent douanes, autorités portuaires, agents maritimes, transitaires, aconiers et transporteurs.



Installée depuis peu dans les Alpes Maritimes auprès de mon conjoint, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge autour de Grasse

Je reste disponible pour tout complément d'information, suis à l'écoute de vos propositions, et souhaite que mon profil ait retenu votre attention !



A bientôt,



Julie T.



Mes compétences :

Afrique

Amerique du sud

Écouter

S'investir