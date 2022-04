Julie VACHON

Bonjour,



Passionné́e de communication 360°, je développe actuellement mon expertise en gestion de projets et marketing web.



Au cours de mes dernières expériences, j'ai particulièrement apprécié l'aspect créatif et dynamique du poste de chef de projet multimédia et la participation à des campagnes de marketing événementiel.



Je suis également une grande passionnée de cuisine. C'est d'ailleurs ce qui m'a décidée à me lancer dans l'aventure d'un blogue culinaire transatlantique!



Mes compétences :

Prezi

Adobe Illustrator

Google analytics

Réseaux sociaux

Balsamiq

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Communication

Travail en équipe