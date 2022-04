Julie VANGHENT

Transitaire et organisateur de transport, nous sommes implanté sur la zone de fret de Roissy CDG,point stratégique du transport international.

Nous avons l'expertise et un réseau mondialement dévellopé afin de répondre à toutes vos problématiques transport. Qu'elles soient aériennes, maritimes ou terrestres, import ou export, nous avons les interlocuteurs adaptés. D'autres services annexes sont également possibles tels que les formalités douanières, la distribution, l'entreposage, le stockage....



Filiale d'un grand groupe américain, nous cherchons avant tout à nous étendre sur le territoire français et à mettre notre expertise et nos connaissances au services des exportateurs et importateurs français.



Si vous recherchez une entreprise rigoureuse et professionnelle pour gérer vos expéditions, n'hésitez pas à me contacter.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.



