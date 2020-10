Julie VEYRENCHE

Diplômée dun Master 2 Droit et entreprise, avec mention, réalisé en alternance en sein de la Société Enedis, je souhaite exercer la profession de juriste dentreprise.



Mes années détudes supérieures mont permis dacquérir des connaissances en droit des contrats, droit commercial, droit du travail, droit des affaires, ce qui, je pense, me permettra dêtre un véritable atout pour votre entreprise.



Jai également acquis au cours de mon parcours, de nombreuses expériences pratiques.

En effet, durant mon alternance au sein de la société Enedis à Lyon, dans une équipe de sept juristes, jai eu la responsabilité de lactivité de conseil et de contentieux en droit des affaires, droit des sociétés, droit de lénergie. A ce titre, jai analysé les risques et les protections juridiques liés à lentreprise.

Jai également été chargée détablir des notes juridiques, de relire et de réviser les différents contrats.



De plus, jai réalisé un stage de six mois au sein du Groupe BLACHERE au cours duquel jai effectué, de manière autonome, la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

A cette fin, jai réalisé des veilles juridiques, établi une charte informatique, une note d'information à lintention des salariés, jai révisé des contrats et effectué plusieurs audits.