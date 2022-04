Julie VIATGE

Je suis une ingénieure diplomée de l'ENSEEIHT (Promo 2013), du département Hydraulique/Mécanique des fluides, spécialité Eau et Environnement. L'ENSEEIHT m'a permis d'acquérir une base dans les domaines de la mécanique, de l'hydraulique, de l'hydrologie, des mathématiques et de la programmation informatique (Matlab, C++, Fortran).

Par le biais de diverses expériences professionnelles, j'ai pu développer mes connaissances dans le domaine de l'hydrologie et de la modélisation hydrologique (Appliquée en particulier à la prévision des crues).



J'ai de bonnes bases en Anglais que je pratique depuis 11 ans. Ayant effectué un stage de 2 mois et demi au Chili et un semestre d'étude à Madrid, je comprends parfaitement l'Espagnol et ne rencontre aucun problème pour me faire comprendre. D'autre part, j'ai étudié l'Allemand pendant 2 ans.



Mes compétences :

LaTeX

HEC-RAS

Fortran

R

MATLAB

C++

GRP

GR4J

OpenOffice

Microsoft Office