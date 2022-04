Julie VICART

INBOUND MARKETING

Content Marketing - Blogging

Calls-to-Action - Landing pages



SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

Optimisations des 3 critères du référencement naturel

On Site : Noms de domaine - Structure du site - Accessibilité

Off Site : Stratégie de Netlinking

In Page : Balise title - Balisage sémantique - Ecrire pour le Web



SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION

Développement de la visibilité via les Médias Sociaux

FaceBook - Twitter – LinkedIn – YouTube - Viadeo - Google+



EMAIL MARKETING

Gestion de bases de données marketing : opt-in et double opt-in, segmentation, traitement des hard bounces et soft bounces

Conception de gabarits et des landing pages associées : hiérarchisation des messages, design, ergonomie, code html optimisé

Maîtrise de tous les KPIs : taux de délivrabilité, taux d'ouverture, taux de clic, taux de conversion et ROI

Connaissances avancées des enjeux liés aux filtres anti-spam



E-COMMERCE & MARKETPLACE

Gestion et création design sur divers marketplace

Gestion et création d'annonces produits

Positionnement des offres produits



WEB ANALYTICS

Google Analytics - Outils Google pour les Webmasters

Indicateurs clefs de performance



GRAPHIC DESIGN

- Branding

- Printing and packaging



WEB DESIGN

- Content Creation and development.

- CMS optimisation (Prestashop, Wordpress, Magento)

- FTP gestion



PHOTOGRAPHY

- Wedding photography

- Lifestyle photography



Mes compétences :

Illustrator

Indesign CS5

Quark xpress

Wordpress

Dreamweaver

Photoshop

Photographie

Réseaux sociaux

Maquettiste

Imprimerie

Communication visuelle

Illustration

Pao

Graphisme

Graphiste

Social media

Google analytics

HTML 5

Community management

Magento

SEO

Prestashop