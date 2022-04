Julie VILEZ

Bonjour à tous !



Je cherche actuellement une alternance pour préparer le Bachelor Responsable des Ressources Humaines.

Mon secteur géographique de prédilection est Toulouse et l'Ariège.



J'aspire à travailler dans une entreprise tournée vers les moyens digitaux et soucieuse de développer le bien-être au travail.



Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Payroll

Managerial Skills > Staff Management

Report Writing

Bookkeeping

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Adobe Indesign

Adobe Photoshop