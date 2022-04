Je m'appelle Julie Villeneuve, j'ai d'obtenu un BAC PRO Photographie et un BTS Design d'Espace. J'ai continuer en m'orienter vers une Licence Professionnelle : Assistant à Chef de Projet en Aménagement de l'espace à l'Université de Marne la Vallée. Aujourd'hui je suis en licence 3 en école d'architecture de Marne la Vallée.



En effet l'architecture, la réhabilitation et l'urbanisme me passionnent. Lors de mes études j'ai pu acquérir des compétences en photographie, ce qui est pour moi un atout. En effet, le jeu du regard ainsi que les différents points de vue sont pour moi primordiaux dans l'architecture. C'est ce dernier qui va permettre la compréhension d'un espace.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe InDesign CS6

AutoCAD

Microsoft Word

ArcGIS

Adobe Illustrator CS6

Revit

Sketch up

Adobe Photoshop CS6

Rhino3d