Julie VINOGRADOFF

12 ans d'expérience dans la communication (privé / public)



Mes compétences :

• Conception et mise en œuvre de la plateforme de marque, de la stratégie et du plan de communication : stratégies média / hors media, stratégies digitales et social media, identité de marque et charte éditoriale, activation de partenariats et des réseaux d’influence.

• Management et coordination des équipes en interne intervenant sur les campagnes (responsables de projets édition, numérique, évènementiel, data analyst, journalistes, community managers, DA/graphistes, services et experts...) et en externe (agences conseil en création et achat d’espace, sociétés d’études, partenaires publics et privés, influenceurs et relais d’opinion…).

• Analyse des performances quantitatives et qualitatives des projets.



Mes atouts :

• Une grande polyvalence

• Un esprit curieux et dynamique

• Un très bon relationnel pour fédérer et manager les équipes

• Un rédactionnel de qualité

• Une parfaite maîtrise de la chaine de production

• Une forte sensibilité créative

• Une solide culture digitale