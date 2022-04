STAGES / SEJOURS INTENSIFS EN IMMERSION !



"Intensive English courses for business and everyday life"



Originaire d'Obernai, j'ai passé plus de 5 ans en Angleterre dans le Yorkshire (Skipton et Leeds) et en Suisse à Genève dans le milieu des affaires et de l'évènementiel international avant de devenir formatrice en Anglais des affaires à Strasbourg et de monter ma propre école d'Anglais à Obernai, ma ville natale.



Fondé en 2010 et appuyé par Créacité (association de droit local), Cottage Immersion Alsace permet aux Entreprises, aux particuliers et aux étudiants d'apprendre, de se perfectionner et d'inter-acter en Anglais en immersion dans le Cottage. Les stagiaires sortent du cadre de l'Entreprise ou de la salle de cours classique pour se plonger pleinement dans l'atmosphère anglaise comme si ils étaient dans le pays !



Possibilité de stages intensifs en immersion totale avec hébergement et repas linguistiques au Cottage.



Give yourself a chance to learn English naturally with Cottage Immersion !



Pour tous renseignements sur les formations les stages inter/ intra-Enprises ou les cours individuels, merci de nous contacter:



Website :Array



Email: info@cottageimmersion.com



Téléphone: 06 50 57 49 58



A bientôt,



Julie Wantz

Managing Director



