Julien ALLARD

Fort dune expérience de plus de 14 ans dans une entreprise de taille mondiale,

Je suis à lécoute des propositions qui me seront soumises pour un poste, basé en Charente (DPT 16), de commercial / ingénieur technico-commercial / chargé daffaires / responsable commercial / manager / acheteur.



Je m'adapte rapidement à un nouvel environnement et je saurais m'intégrer aisément grâce à ma sociabilité et le relationnel que jinstaure rapidement auprès de mes collègues et de mes clients.

Avoir à gérer une équipe serait pour moi loccasion de mettre en avant mon leadership et mon sens du relationnel que jai déjà pu acquérir et démontrer pendant mon activité de bénévolat pour le site internet weemove.