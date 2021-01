Julien AUCOEUR

Piloter ou participer au déploiement de projets de développement RH en lien avec les fonctionnels.



• Contribuer au déploiement d'un SIRH :



- recensement des besoins, rédaction du cahier des charges, suivi du projet, reporting…

- assurer l'interface technique entre les prestataires et les responsables fonctionnels



• Participer à la refonte et à la formalisation des processus et de l'organisation RH



• Optimiser et fiabiliser les processus opérationnels



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement du changement

SSII

SIRH