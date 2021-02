Julien BOURREAU

Infographiste depuis 2001, je manie avec aisance tous les outils nécessaires à la production de votre communication. Du brief créatif à la livraison du produit finalisé, j'accompagne les entreprises comme les particuliers dans une communication globale et cohérente par mon savoir-faire, mes conseils et mon expérience. Je travaille également en sous-traitance pour des agences de communication et imprimeries.



Le respect des procédés standards de l'imprimerie lors de la création d'un fichier ne s'improvise pas ! Une bonne connaissance des différentes techniques d'impression permet un rendu d'une qualité optimale et sans mauvaise surprise.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe Lightroom