Julien BOUVERON

Actuellement Directeur d'un restaurant Burger-King sur Autoroute.

Auparavant, auto-entrepreneur dans le domaine de l’hôtellerie–restauration en tant que conseiller, auditeur et animateur en formation je mets à disposition mes services auprès d’organisme de formation.

Anciennement, Directeur d’établissement de restauration de concession, au sein de l’entreprise de restauration Autogrill leader mondial de la restauration au service des voyageurs.

Mes multiples fonctions au sein de ce groupe m’ont permis d’intégrer et de m’adapter à différentes structures, grâce à une expérience de dix ans dans le management et la gestion de site.

J’ai plus particulièrement travaillé dans le domaine du management d’équipe, du développement du chiffre d’affaires, la gestion de projets divers, et assuré la mise en application et le contrôle des différents standards qu’un groupe peut exiger.

Pour atteindre ces objectifs, mes capacités d’animation et d’organisation de centre de profit, ainsi que mes talents de leader et de bon communicant envers les équipes se sont révélés des atouts majeurs dans mon parcours professionnel.