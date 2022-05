Julien CAULLET

Je suis un designer français fasciné par tout ce qui est inspiré par la créativité, je suis principalement impliqué dans des sujets en rapport avec le design graphique. Mon point fort est de m'engager dans des projets axés sur la création de logo, l'identité de marque, la communication numérique et la conception de sites Web.



J'aime ce que je fais. En tant que web designer, je m'efforce d'offrir une solution de conception fonctionnelle et professionnelle, afin de satisfaire les attentes et les objectifs de chaque projet.



Mes compétences et mes connaissances :

- Suite Adobe (Ai, Ps, Id, Xd, Ae)

- Adobe Substance (Sg, Pt)

- WordPress

- HTML5 / CSS3

- Divi / Elementor

- Figma

- Bases du SEO et du SEA



Mes qualités :

- Assidu

- Curieux

- Volontaire pour apprendre et me perfectionner

- Travail en groupe



Certifications :

- Diplôme: Infographiste Web designer - Philiance

- Diplôme: Développeur intégrateur Web - Ifocop

- Certification: Les fondamentaux du marketing digital - Google Ateliers Numériques

- Certification: Les métiers du numérique - Inco Academy



En cours d'acquisition :

- Blender

- Newsletter & e-mailing

- Les outils analytics



N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez discuter de design, de vie ou simplement avoir une bonne vieille conversation.



#Graphiste #Webdesigner #UX #UI #WordPress #Adobe #PAO #CMS #Marketing #SEO