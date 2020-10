Julien DELACHE

Alliant la chimie, la mécanique des fluides, la thermique, l'automatique..., le Génie des Procédés intervient dans tous les secteurs industriels qui utilisent des procédés de transformation physiques et chimiques de la matière (chimie, environnement, énergie, agroalimentaire…).



Issu d'une formation rigoureusement orientée Génie des Procédés, j'ai débuté auprès d'AREVA puis d'EDF par le biais de missions ayant trait à la modélisation.

Puis, j'ai rejoint le secteur oil&gas en avril 2008 auprès du bailleur de licences AXENS en intégrant son service process design (basic engineering, réalisation de process books) avant d'exercer depuis avril 2012 au sein des équipes process de PROSERNAT.



Compétences :

°°°°°°°°°°°°°°°°°

¤ Simulation (ProII, Hysis, ProSim) / H&MB ;

¤ PFD's, P&ID's, description des modes opératoires ;

¤ Dimensionnement et spécification d'équipements (réacteurs, colonnes, échangeurs, pompes, compresseurs, ballons, tuyauterie, vannes, instrumentation) ;

¤ Modélisation des comportements process (transferts thermiques, de matière, transports hydrauliques, réactions chimiques, opérations unitaires, asservissements) et développement de supports de simulation statique et dynamique.



Mes compétences :

Contrôle commande

Modélisation

Fortran

Programmation

Modelica

Gaz

PID

Pétrole

Simulation

Dymola