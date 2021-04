Julien DELOUME

Profil :

• Entrepreneur, Intrapreneur, Investisseur, Consultant Digital & IT

• Directeur Digital, Directeur E-commerce, Directeur Business Développement, Directeur commercial

• +10 ans expérience E-Business, E-Commerce, M-business, Croissance de P&L, Acquisition/Cession



Expert en négociation de contrats à fort enjeu économique / conseils en stratégie



Des valeurs solides, voilà ce qui me caractérise :

• Engagement, Assertivité, Rigueur, Esprit d'équipe



Promoteur du bien-être comme moteur de performance :

• "Travailler en s'amusant" ou "S'amuser en travaillant",

• Manager par l'enthousiasme : moteur de l'intelligence collective, de l'intelligence partagée (par opposition à la compétition individualiste et aux silos),

• Manager en donnant du sens pour doper l'engagement.



Mes compétences :

E-marketing

Internet

M&A

Communication

Business development

E-commerce

Management commercial

Direction générale

P&L

Stratégie

DATA

Management