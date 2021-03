Julien DURAND

En tant que responsable maintenance d'une unité de cogénération/fabrication de pellets, je mets en oeuvre une large gamme de compétences, à la fois techniques et managériales.

Avec mes équipes, j'assure aussi la conduite et le suivi d'une unité de cogénération à biomasse constituée d'une chaudière de 15MWh et d'un groupe turbo alternateur (GTA) de 3,4MWh.



Domaines de compétence :

* Management,

* Mécanique (dont moteurs diesel et moteurs biogaz),

* Chaudière + turbine vapeur,

* Automatisme,

* Electricité (HT, BT).



Compétences :

* Projet : Maîtrise des coûts, reporting, animation de réunion, création d’indicateurs de performance.

* Maîtrise de : Microsoft Office, Excel, Project et Powerpoint ; environnement Linux, Windows.

* Bases en : Conception / Simulation : Solid Works, Pro/Engineer, Autocad ; Programmation : langage C, SQL, PHP, langage automate (ladder, graffcet).



Mes compétences :

Maintenance

Ingénieur

Mécanique

Électricité

Automatisme

Hydraulique

Projet

Management

Budget

Planification