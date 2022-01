Julien HILAIRE

Fort de 12 ans d`expérience dans des environnements variés (en termes d`organisation, de socle technique et de domaine fonctionnel) et à différents postes (MOE, MOA, chef de projet), j`ai acquis une grande polyvalence et une expertise généraliste sur toutes les briques d`un projet SI (conception, ETL, reporting, refonte, migration, ...)



A l`aise techniquement et curieux quant à tout ce qui touche au domaine fonctionnel et processus métier, j`acquiers rapidement une maîtrise complète de mes sujets, et sais me positionner comme référent quels que soient mes interlocuteurs (MOE, Etudes, direction de projets, ...).

Conscient des enjeux et des contraintes des projets SI, j`attache une forte importance aux process qualité (documentation, traçabilité, gestion de configuration).



A l`écoute des évolutions du secteur, je cherche à enrichir mon expertise et mes compétences au travers de nouveaux projets, nouvelles problématiques et nouveaux outils, pour continuer à faire valoir cette polyvalence, dont j`estime qu`elle est un atout dans les organisations actuelles.



Mes compétences :

SQL

Reporting

ETL

Business objects

Décisionnel

CMMI

Business intelligence

Oracle

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Oracle PL/SQL

Java